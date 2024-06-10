Украинка покорила высоту в 2,01 метра.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала "золото" на Чемпионате Европы, который проходит в Риме. В финале уроженка Днепра преодолела высоту в 2,01 метра.

Эта отметка покорилась ей только со второй попытки. Впрочем, это позволило Магучих "перепрыгнуть" в итоговом протоколе сербку Ангелину Топич. А "бронзу" завоевала еще одна украинка Ирина Геращенко.

Добавим, что результат Магучих стал лучшим для Украины в истории выступлений на чемпионатах Европы.

Последние новости спорта

В воскресенье, 9 июня, определился победитель мужского теннисного Ролан Гаррос. Испанец Карлос Алькарас в драматическом финале обыграл представителя Германии Александра Зверева.

Матч длился почти 5 часов и завершился со счетом 3:2 по сетам в пользу испанца - 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6.

На пути к трофею Алькарас, кроме Зверева, одолел Джеффри Вольфа, Йеспера де Йонга, Себастьяна Корду, Феликса Оже-Альяссима, Стефаноса Циципаса и Янника Синнера.

Также УНИАН сообщал, что Россию исключили из ФИДЕ по жалобе Украины - российская шахматная федерация слишком увлеклась аннексией украинских клубов.

Ранее Федерация шахмат России официально включила в свой состав шахматные клубы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и Крыма.

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