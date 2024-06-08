Российская шахматная федерация слишком увлеклась аннексией украинских клубов.

Федерация шахмат России на два года лишена членства в Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Решение было принято по жалобе Федерации шахмат Украины.

Как следует из опубликованного текста решения, российскую шахматную федерацию наказали за "активную деятельность" на оккупированных территориях Украины. Ранее Федерация шахмат России официально включила в свой состав шахматные клубы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.

В жалобе Украины также указывалось, что Федерация шахмат России связана с лицами, находящимися под международными санкциями из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Российский телеканал "Матч-ТВ" сообщает, что досталось также президенту ФИДЕ – россиянину Аркадию Дворковичу. Он получил выговор из-за своего участия в попечительском совете Федерации шахмат России.

"Хорошо известно, что господин Дворкович на протяжении многих лет был тесно связан с президентом Путиным, - факт, который он не отрицает", - говорится в решении Комиссии по этике ФИДЕ.

Россиян не хотят видеть на спортивных соревнованиях

Как писал УНИАН, российских и беларуских теннисистов все таки допустили к Олимпиаде в Париже. В решении говорится, что они должны отобраться на общих условиях и отвечать требованиям нейтральности – выступать под нейтральным флагом и не поддерживать агрессию против Украины.

Однако мэр Парижа выступила против России и Беларуси на Олимпиаде-2024. Мэр сказала, что в Париже российским и беларуским спортсменам рады не будут. А украинских наоборот - будут поддерживать.

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