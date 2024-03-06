В решении говорится, что они должны отобраться на общих условиях и отвечать требованиям нейтральности.

Международная федерация тенниса разрешила российским и беларуским спортсменам участвовать в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

В заявлении Международной федерации тенниса (ITF) отмечается, что их решение совпадает с решением большинства международных федераций в отношении индивидуальных соревнований и спортсменов, участвующих в Играх 2024 года.

В решении говорится, что они должны отобраться на общих условиях и отвечать требованиям нейтральности. Однако не конкретизировано о возможности соревноваться в парном турнире.

Видео дня

"Позиция ITF также соответствует существующей международной политике тенниса, которая была принята в марте 2022 года", - говорится в заявлении.

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, если они подходят под несколько критериев. Среди них - не поддерживать вторжение России в Украину и не иметь связей с силовыми структурами.

Допуск российских спортсменок в международным соревнованиям

Ранее Международный олимпийский комитет допустил российских и беларуских спортсменов на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе. В МОК утверждают, что к участию в ОИ-2024 допустят "очень ограниченное число спортсменов".

Также сообщается, что россияне и беларусы смогут выступать в личных стартах, но команды не будут допущены к соревнованиям. Кроме того, на Олимпийских играх в Париже ни на одном официальном объекте и официальном мероприятии не будет демонстрироваться флаг, гимн, цвета или любая другая идентификация России или Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости: