Мэр сказала, что в Париже российским и беларуским спортсменам рады не будут. А украинских наоборот - будут поддерживать.

Парижский мэр Анн Идальго выступила против участия беларусских и российских спортсменов в Олимпиаде, которая пройдет в столице Франции этим летом.

"Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже", - заявила Идальго во время визита в Киев 28 марта, пишет газета Le Monde. При этом Идальго отметила, что Париж поддержит спортсменов из Украины во время Олимпиады.

"Париж примет вас как героев, вы будете чувствовать себя в Париже как дома", - пообещала она.

Издание отметило, что хотя Идальго не уполномочена принимать решения относительно участия спортсменов в Олимпиаде, но ее слова вызовут негодование российских властей.

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Идальго, предложила "подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена в РФ, и заявить, что ей будут не рады". "Пока французские товары не маркируются наклейкам "нам не рады в Москве", но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут. Еще одно такое заявление, и представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа, вслед за фермерами", - пригрозила Захарова.

Позиция Анн Идальго по Олимпиаде

Примечательно, что в январе 2023 года Анн Идальго поддерживала участие спортсменов из РФ и Беларуси в Олимпиаде под нейтральным флагом. Но через несколько недель она выступила с кардинально отличимым заявлением, сказав, что нейтрального флага не существует. Она подчеркнула, что Франция не собирается чествовать страну, которая нападает на соседей.

Напомним, Олимпиада во Франции пройдет с 26 июля по 11 августа.

Вас также могут заинтересовать новости: