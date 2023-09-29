Украинский борец греко-римского стиля планирует добыть второе олимпийское золото в карьере.

Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк рассказал, что Олимпиада-2024 в Париже станет последней в его карьере.

"Есть над чем подумать, есть что проанализировать в подготовке к Олимпиаде. Для нас это максимально позитивный момент, потому что сразу отобрались и имеем 10 месяцев для подготовки, для изучения всех соперников, которые будут на Олимпиаде, чтобы максимально проявить себя на этих соревнованиях. Поэтому спокойно будем работать и готовиться к последней Олимпиаде в моей карьере.

Думаю, на этот раз уж точно. Я такое говорил в принципе перед Олимпиадой в Токио, но война внесла определенные коррективы в жизнь – чувствую необходимость, пока у меня еще есть силы, максимально проявить себя на спортивной арене, прославлять свое государство и радовать результатами болельщиков.

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Я верю в судьбу, если мне бог дал возможность завоевать лицензию на Олимпиаду-2024, то я думаю, что надо к ней готовиться. Если бы не завоевал лицензию на чемпионате мира, то задумался бы, участвовать ли в следующих отборочных турнирах весной, потому что это достаточно трудно - разбить подготовку на два этапа", - сказал Беленюк для "Суспільне Спорт".

Олимпийское золото Жана Беленюка

Напомним, на Олимпийских играх-2020 в Токио Беленюк одержал победу над венгерским спортсменом Виктором Лоринцем в финальном противостоянии. После этого триумфа Ассоциация спортивных журналистов Украины признала Беленюка лучшим спортсменом страны по итогам 2021 года.

На ЧМ-2023 Беленюк получил бронзу и лицензию на Игры в Париже. На счету Жана уже есть 2 медали ОИ – серебро Рио-2016 и золото Токио-2020.

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