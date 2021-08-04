Жан Беленюк в финале поборол венгерского спортсмена.

Украинский борец греко-римского стиля, депутат Верховной Рады Жан Беленюк в финале Олимпиады в Токио одолел венгерского спортсмена Виктора Лоринца. Это первое золото Украины на Играх в Токио!

Беленюк выступает в весовой категории до 87 кг.

Отметим, что на пути к финалу украинец победил действующего чемпиона Европы Зураба Датунашвили, представляющего Сербию. Украинец взял реванш за поражение на чемпионате Европы в 2021 году, выиграв со счетом 3:1. В четвертьфинале украинец был сильнее алжирца Башира Сид Азара. Схватка завершилась с ничейным счетом, но Беленюк провел последнее активное действие и за счет этого прошел в полуфинал.

В 1/2 финала соперником Беленюка был хорват Иван Гуклек. Беленюк отдал первое очко сопернику, но затем сравнял счет и провел два подряд приемы. Украинец победил со счетом 7:1.

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Жан Беленюк: главные достижения

На Олимпийских играх в Рио Беленюк стал серебряным призером.

На чемпионатах мира украинец дважды выигрывал золото (в 2015 и 2019 годах), а также по разу серебро и бронзу.

Также Беленюк является трехкратным чемпионом Европы и чемпионом Европейских игр-2019.

Автор: Артем Будрин