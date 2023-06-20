Теперь Украина не участвует только в конкретных дисциплинах, заявил спорсмен и народный депутат.

Министерство молодежи и спорта обновило свой подход к "бойкоту" соревнований с российскими спортсменами и теперь Украина не участвует только в конкретных дисциплинах, заявил спорсмен и народный депутат Жан Беленюк.

В Telegram он информирует, что 14 июня внесены изменения в приказ Минмолодьспорта от 12 апреля 2023 г. № 2031 "О некоторых вопросах участия официальных делегаций национальных сборных команд Украины в международных соревнованиях по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью", который четко запрещал официальным делегациям национальных сборных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Республики Беларусь.

"Ранее Минмолодьспорт придерживалось позиции, что присутствие наших спортсменов на одних соревнованиях с россиянами и беларусами - легитимизирует их. Вчера закончился чемпионат Европы по фехтованию где, что меня удивило, участвовали как "нейтральные" спортсмены из России, так и украинцы. Оказывается, Министерство молодежи и спорта обновило свой подход к "бойкоту" соревнований и теперь мы не участвуем в конкретных дисциплинах...", - заявил Беленюк.

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Он обратил внимание, что сборная Украины поехала в Болгарию на ЧЕ по фехтованию, где выступали россияне в нейтральном статусе. Наши спорсмены бойкотировали лишь отдельные дисциплины. ЧЕ проводился в шести одиночных видах фехтования: мужские и женские соревнования в рапире, сабле и шпаге. Украинская сборная приняла участие только в трех видах из шести, остальные же - бойкотировала. Украинские спортсменки не выступали в мужской и женской шпаге, и женской сабле, поскольку в них участвовали атлеты с российским паспортом в нейтральном статусе.

По словам Беленюка, такой подход противоречит "государственной позиции", которую декларировало до этого то же министерство, говоря что "нас не поймут другие страны", "участием в соревнованиях мы легитимизируем россиян" и т.п.

"Теперь вообще не понятно, чего мы хотим добиться? Ведь получается, что не имеет никакой проблемы позволить всем украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, и, в случае если жребий сведет, не выходить с ними соревноваться? Теперь уже становится очевидным, что никакой дальновидной стратегии у министерства нет - все эти действия - это попытка "потушить пожар подливая в него бензин", - написал Беленюк.

По его убеждению, нужно отменить оба приказа министерства и дать возможность федерациям и спортсменам самостоятельно решать как действовать в текущей ситуации.

"Представители дзюдо, которые могли выступить на чемпионате мира в Дохе, поскольку там не в каждой категории были представлены так называемые "нейтральные" спортсмены, стали первыми жертвами популистского приказа Минмолодьспорта", - добавил он.

В обновленном приказе Минмолодьспорта от 14 июня прописано: "С учетом постановления Кабинета Министров Украины от 18 апреля 2023 года № 337 "О внесении изменений в пункт 15 Положения о предоставлении на конкурсных началах спортивной федерации статуса национальной и лишении такого статуса" департаментам олимпийского спорта, физической культуры и неолимпийских видов спорта, украинскому центру по физической культуре и спорту лиц с инвалидностью "Инваспорт" не командировать официальные делегации спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью для участия в международных спортивных соревнованиях, если в видах соревнований по этому виду спорта (номера программы, упражнения, групповые упражнения, экипажи, эстафеты и т. д.) участвуют спортсмены из Российской Федерации и/или Республики Беларусь".

Как сообщал УНИАН, 14 апреля 2022 г. Верховная Рада Украины обратилась к МОК и международным спортивным федерациям относительно запрета участия спортсменов России и Беларуси в международных соревнованиях. Также парламент призвал Международный олимпийский комитет исключить из своего состава граждан этих стран, и просит Комитет обратиться к международным спортивным федерациям с инициативой рассмотреть вопрос о пожизненной дисквалификации спортсменов, поддержавших войну России против Украины.

28 марта 2023 года исполнительный комитет Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и беларуских атлетов на соревнования в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов.

В ответ на это Министерство молодежи и спорта Украины в апреле запретило национальным сборным Украины участвовать в международных соревнованиях, в которых будут выступать спортсмены из России или Беларуси, под угрозой дисквалификации.

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