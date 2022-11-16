Жан Беленюк выразил свое недовольство словами Томаса Баха на саммите G20.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и действующий народный депутат Жан Беленюк прокомментировал резонансное заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который накануне выступил против отстранения россиян от международного спорта.

Реакцией на слова главы МОК украинский борец поделился на своей странице в Instagram.

"Я не могу понять, где заявление главного олимпийца нашей страны по поводу этих слов? Где заявление министра молодежи и спорта, постоянно рассказывающего, что у них отличная коммуникация, они работают постоянно 24 на 7 для помощи украинским спортсменам, для продвижения проукраинской позиции?", - сказал Беленюк.

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Также в комментарии к своему посту Жан Беленюк добавил, что украинские спортсмены шокированы словами президента МОК.

"Заявление Томаса Баха - это шок для украинских спортсменов, а отсутствие реакции руководителей украинского спорта делает этот шок трагедией", - написал спортсмен.

Добавим, что накануне президент МОК Томас Бах обратился к мировым лидерам на саммите G20, который проходит в Индонезии. Функционер призвал отказаться от практики отстранения российских спортсменов из-за военной агрессии и попросил включить пункт о "спортивной нейтральности" в итоговое заявление после завершения саммита.

Ранее глава МОК заявлял, что организация все еще не рекомендует приглашать российских или беларуских спортсменов на турниры, отмечая при этом, что в условиях агрессивных военных действий РФ в Украине в спортивном сообществе не может быть места для представительства этой страны.

Однако в июне Томас Бах сделал резонансное заявление о том, что недопуск к соревнованиям россиян и беларусов нарушает принцип "спорт вне политики" и делает невозможным "честность проведения соревнований".

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