Решение касается всех представителей официальных делегаций национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и паралимпийским.

Министерство молодежи и спорта Украины запретило национальным сборным Украины принимать участие в международных соревнованиях, в которых будут выступать спортсмены из России или Беларуси.

Соответствующий приказ Минмолодежи и спорта Украины от 12 апреля 2023 г. № 2031 обнародован на официальном сайте ведомства. Согласно документу, решение касается всех представителей официальных делегаций национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и паралимпийским.

"Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью (далее – официальная делегация) участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Республики Беларусь", – указано в приказе.

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В случае выявления фактов нарушения приказа, будет рассматриваться вопрос о лишении спортивной федерации статуса национальной.

Отмечается, что приказ издан во исполнение решения Кабинета Министров Украины от 30 марта 2023 г., осуществление мероприятий по отстранению спортсменов, тренеров, других представителей Российской Федерации и Республики Беларусь от участия в международных спортивных соревнованиях и усиление мер по недопущению пропаганды военной агрессии РФ против Украины в среде международного спортивного сообщества.

Участие россиян и белорусов в международных соревнованиях

6 февраля Верховная Рада призвала МОК, национальные олимпийские комитеты и международные спортивные федерации запретить участие россиян и белорусов в международных соревнованиях. Отмечалось, что совместное участие в международных соревнованиях украинских спортсменов, многие из которых потеряли на войне родных и друзей, и российских и белорусских спортсменов, родственники которых убивают украинцев, обусловит возникновение многочисленных конфликтов на спортивных площадках, которые могут привести к травмам и даже гибели спортсменов.

10 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к министрам спорта государств-партнеров, призвав не допускать представителей страны-террориста на спортивные и олимпийские соревнования.

28 марта исполнительный комитет Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских атлетов на соревнования в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов.

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