В министерстве обещают поддерживать те федерации, к которым могут быть применены штрафные санкции за неучастие в международных соревнованиях.

Министерство молодежи и спорта планирует лишать статуса национальных спортивные федерации, которые не будут бойкотировать участие россиян и беларусов в соревнованиях.

В частности, министерство разработало проект постановления, предусматривающий возможность лишения спортивной федерации статуса национальной в случае участия ее членов в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из России или Беларуси, сообщается на их сайте.

Также они работают над вопросом поддержки национальных федераций, в отношении которых могут применить штрафные санкции за неучастие в международных соревнованиях.

Видео дня

Кроме того, министерство вместе с СБУ работают над санкциями к спортивным федерациям и ее членам за совершение действий, которые "создают реальные и/или потенциальные угрозы интересам общества и государства".

Участие россиян и беларусов в международных соревнованиях

Как сообщал УНИАН, в конце января Международный олимпийский комитет заявил, что рассмотрит вопрос допуска на соревнования российских и беларуских спортсменов, которые не поддерживают агрессию РФ.

Уже впоследствии исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и беларуских атлетов на соревнования в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов.

После этого Кабинет министров Украины запретил спортсменам выступать на турнирах, на которых будут участвовать спортсмены РФ и Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости: