Однако пока неизвестно, как это правило будет работать в реальности.

Украинские спортсмены отныне не будут участвовать в соревнованиях, на которых представлены россияне и белорусы. Как заявил министр Кабмина Олег Немчинов в эфире телемарафона, такое решение было принято правительством.

Предложение было подано министром молодежи и спорта, а также по совместительству президентом НОК Вадимом Гутцайтом. Принятое решение распространяется на все соревнования. В том числе и в отборочных турнирах к следующим летним Олимпийским играм, а также непосредственно на Олимпиаду-2024 в Париже.

Пока на сайте правительства это решение не было опубликовано. Также неизвестно, как именно оно будет работать в реальности.

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"На заседании правительства принято протокольное решение по предложению коллеги Гутцайта о том, что мы участвуем в отборочных соревнованиях на Олимпиаду-2024 только там, где нет россиян. Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федераций статуса национальной", - передает слова Немчинова Общественное.

Такая реакция украинского правительства обусловлена решение Международного олимпийского комитета, который позволил россиянам и белорусам участвовать в отборе на Олимпийские игры. Они должны делать это под нейтральным флагом и только в одиночных соревнованиях. Командные турниры запрещены.

Немчинов также сказал, что в первую очередь украинским спортсменам сейчас нужно думать не о достижениях на Олимпиаде.

"Что делать самим спортсменам? Знаете, я никому не пожелаю... Вчера был на очередных похоронах своего доброго знакомого, который отдал более 20 лет легкой атлетике, и погиб на Харьковском направлении. И у которого осталось трое детей. Он добровольно пошел на вторую войну. И прослужил он не на кухне, если можно так сказать. То есть он был в боевых подразделениях.

Так вот я хочу сказать нашим коллегам-спортсменам, которые переживают, что из-за мероприятий МОК и допущения россиян или белорусов к соревнованиям, а соответственно украинцы не смогут принять участие, что поломается карьера или что-то другое. Зато останется жизнь ваша и ваших детей", - добавил Немчинов.

Россияне и белорусы на Олимпиаде-2024: что еще известно

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал официальное решение МОК о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде "позорной коллаборацией с привкусом геноцида". Также он добавил, что Владимир Путин использует эти Игры для продвижения своих нарративов.

Глава НОК Вадим Гутцайт заявил, что решение МОК не понравилось украинской стороне, и она будет и дальше работать над не допуском российских и белорусских спортсменов Олимпийских игр.

Олимпийская чемпионка и вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова очень резко отреагировала на слова Гутцайта. Она заявила, что"таких ватников надо гнать в три шеи".

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