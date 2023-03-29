Вадим Гутцайт отметил, что Украина продолжит работать над тем, чтобы россиян не допустили к Олимпиаде.

Президент НОК Украины, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) спортивным федерациям вернуть российских и беларуских спортсменов.

В частности, глава НОК заявил, что Украина настаивала на том, чтобы россиян не допустили к международным соревнованиям, однако МОК принял такое решение.

Гутцайт отметил, что решение МОК не понравилось украинской стороне и они будут и дальше работать над тем, чтобы российских и беларуских спортсменов не допустили к Олимпийским играм.

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"Мы стояли на том, чтобы их не было. Весь год, во время войны, когда с декабря МОК, Томас Бах начали дискуссию о возвращении российских и белорусских спортсменов. Мы делали, призывали, я встречался, писали, у нас есть дипломатическая работа, благодаря всем - и президенту, и министру иностранных дел, и всем моим коллегам. Вы видели, сколько спортсменов выступали против. Федерации сотрудничали со своими федерациями. Потому что нужно понять - сейчас ни уровни международных федераций будут принимать отдельные решения.

Уже есть федерации, которые допустили россиян и беларусов - фехтование, бокс. Там руководителями федераций россияне. И есть Федерация легкой атлетики, где есть человек из Великобритании Себастьян Коу, который уже принял решение не допускать российских и беларуских спортсменов. Есть Федерация хоккея, Федерация керлинга.

Вчера выступал Бах, он сказал, что решение будет от федераций. Но решения будут по определенным критериям, по которым должны допускать или не допускать тех или иных спортсменов. Поэтому решение для нас такое, как и было - недопустимо. Но это есть. Нам нужно работать дальше, двигаться, чтобы все наши федерации обращались в свои международные федерации, писали. И конкретные условия, где есть военнослужащие или правоохранители.

По этим критериям уже нужно работать, они есть. Будем дальше двигаться, чтобы их не допустили к Олимпийским играм.

Президент Бах четко подчеркнул: если россияне пройдут квалификацию Олимпийских игр - это еще не решающее решение, чтобы уехать на Олимпиаду. Отдельное решение будут принимать по Олимпийским играм.

Поэтому нам в дальнейшем нужно работать по этим критериям. Далее писать, обращаться к федерациям, к Баху, где мы будем знать правду. Потому что мы уже видели, что Поздняков (глава Олимпийского комитета России) сказал, что это очень позорное решение по отношению к россиянам, что команды вообще не допускают, военнослужащих. То есть у них уже в пабликах идет, что это позорное решение, они тоже будут обращаться.

Но мы видим, что они недовольны. Мы недовольны, что их допустили, они не удовлетворены - реально жесткие критерии отбора россиян на соревнования. Поэтому это не окончено, нам нужно двигаться и делать свое дело", - сказал Гутцайт.

Напомним, во вторник, 28 марта, Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допустить российских и беларуских спортсменов к международным соревнованиям, но только в нейтральном статусе и с рядом ограничений.

Вопрос об участии российских и беларуских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже не рассматривался.

Добавим, что ранее Международная федерация фехтования допустила россиян к участию на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Украина в связи с этой ситуацией объявила бойкот, а некоторые цивилизованные страны, в частности Германия, начали отменять турниры.

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