Турнир должен был пройти 5-6 мая в немецком Таубербишофсхайме.

Федерация фехтования Германии (DFB) отказалась от проведения этапа женского Кубка мира по женской рапире. Это произошло после решения Международной федерации фехтования (FIE) допустить спортсменов РФ и Беларуси к международным турнирам.

В организации высказались в поддержку Украины и заявили, что будут заниматься поиском альтернативы для проведения турнира.

"Мы солидарны с людьми в Украине, которые страдают от войны. Мы хотим дать четкий сигнал, что мы хотели бы другого результата. Мы все еще видим большое количество открытых вопросов, которые делают невозможным проведение турнира.

Как бы мы ни хотели представить наших лучших спортсменов немецкой публике и дать им возможность использовать домашнее преимущество на пути к Олимпийским играм в Париже, обстоятельства делают другое решение невозможным", - заявила глава DFB Клаудия Бокель.

Напомним, 10 марта на внеочередном конгрессе Международной федерации фехтования (FIE) было принято решение снять бан с российских и беларуских спортсменов. Снятие санкций вступает в силу в середине апреля, а начало Кубка мира по женской рапире запланировано на 6 мая 2023 года в немецком городе Тауэрбишофсхайм.

Таким образом, эти соревнования должны были стать одними из первых, на которых пришлось бы выполнять решения FIE.

Отметим, что Федерация фехтования Украины дважды подавала запрос на блокировку данного решения, однако их протест не был удовлетворен. Кроме того, в FIE разрешили вернуться в структуры официальным представителям РФ и Беларуси.

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