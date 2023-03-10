Украина дважды пыталась заблокировать принятие этого решения.

Международная Федерация фехтования (FIE) приняла решение о допуске граждан России и Беларуси к соревнованиям. Как сообщает Inside The Games, такое решение было принято на внеочередном конгрессе сегодня, 10 марта.

Голосование состоялось в онлайн-формате. Его поддержали 89 представителей, против было 46 голосов. Еще один участник воздержался. Это решение было принято "с учетом возможных будущих рекомендаций/решений МОК и в соответствии с условиями нейтралитета и индивидуальной приемлемости".

Решение вступит в силу во второй половине апреля этого года. В том числе россияне и белорусы смогут принять участие на чемпионате мира в Милане, который запланирован на июль. Там будут разыгрываться также путевки на Олимпийские игры-2024.

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Фехтовальщики из России и Беларуси также будут соревноваться за места на Олимпиаде. Однако до сих пор еще не утверждено, будет ли разрешено им принять участие в Играх, а если да, то в каком статусе.

Также FIE предоставила разрешение официальным лицам этих стран посещать турниры под своей эгидой (за – 85 голосов, против – 51).

Украина дважды пыталась заблокировать это решение, однако это ей не удалось сделать.

Национальная федерация фехтования Украины отреагировала на такое решение Международного общества и сообщила, что созывает президиум для дальнейших решений.

"Мы глубоко шокированы и возмущены этим решением и мы немедленно созываем заседание Президиума для принятия решения относительно нашей реакции на решение FIE и его возможное обжалование.

В течение выходных, будем консультироваться с членами Федерации, спортсменами, тренерами, НОК, Министерством молодежи и спорта", - говорится в заявлении украинской Федерации на странице в Facebook.

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