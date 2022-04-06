Екатерина Буденко попала в число призеров первенства мира в ОАЭ.

Екатерина Буденко стала первой медалисткой в ​​составе сборной Украины на чемпионате мира по фехтованию среди кадетов и юниоров, который проходит в Дубае (ОАЭ).

Об этом сообщает Национальная федерация фехтования Украины на своей официальной странице в Фейсбуке.

На пути к пьедесталу украинская рапиристка победила Малак Хамзу из Егепту (15:7), американку Зандер Родес (15:11), израильтянку Лиор Друк (15:11), японку Хийори Накаде (15:14) и в четвертьфинале - свою партнершу по команде Ольгу Сопит (15:14).

В полуфинале нашей спортсменке противостояла титулованная американская рапиристка, которой Екатерина проиграла - 7:15.

Стоит отметить, что в индивидуальном зачете нашей представительнице впервые за годы независимости удалось попасть в число призеров в женской рапире на юниорском чемпионате мира.

Чемпионат мира по фехтованию продлится до 10 апреля.

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