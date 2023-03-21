Решение было принято на срочном заседании президиума федерации фехтования Украины.

Украинские фехтовальщики не будут участвовать в соревнованиях, в которые вернут российских и беларуских спортсменов.

О таком решении сообщает Национальная федерация фехтования Украины на своей Facebook-странице. Отмечается, что решение было принято на срочном заседании президиума федерации фехтования Украины (ФФУ), которое состоялось в онлайн-формате.

"Главным вопросом на повестке дня было участие национальной сборной команды Украины в соревнованиях FIE, к которым со второй половины апреля, возможно, будут допущены российские и беларуские спортсмены. Было принято решение не только не выходить на поединки на соревнованиях любых уровней с непосредственно российскими и беларускими спортсменами, но и нашим спортсменам, тренерам, судьям не участвовать в соревнованиях, в которых будут участвовать российские или беларуские спортсмены с активным привлечением к этому спортсменов других стран", - говорится в сообщении.

Видео дня

Президиумом также принято решение создать рабочую группу, которая определит конкретный план и содержание активных действий украинских спортсменов и тренеров на ближайших соревнованиях, на которых будет осуществлена попытка вернуть российских и беларуских спортсменов.

Кроме того, также были обсуждены конкретные действия, направленные на обжалование незаконного и позорного решения конгресса Международной федерации фехтования (FIE) от 10 марта по возвращению представителей РФ и РБ к международным соревнованиям под эгидой FIE.

Допуск российских спортсменов к соревнованиям

Напомним, что 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров противодействовать усилиям разрешить российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх.

Российских и беларуских фехтовальщиков в марте 2022 года отстранили от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако в марте этого года на внеочередном конгрессе Международной федерации фехтования было принято решение об отмене этого отстранения.

На днях Федерация фехтования Германии отказалась проводить Кубок мира по женской рапире. Этот чемпионат мира был бы одним из первых после решения Международной федерации фехтования.

Вас также могут заинтересовать новости: