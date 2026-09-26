Свитолина впервые вывела сборную Украины в финал престижного теннисного турнира

Это стало возможным благодаря победе украинок в полуфинальном матче над двукратными действующими чемпионками турнира – командой из Италии.

Женская сборная Украины по теннису впервые в истории вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг.

Это стало возможным благодаря победе украинок в полуфинальном матче над двукратными действующими чемпионками турнира – командой из Италии, пишет Champion. Отмечается, что вторую победу украинкам обеспечила Элина Свитолина, которая разгромила лидера соперниц, Жасмин Паолини.

Игра длилась 1 час 3 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Видео дня

Издание отметило, что Свитолина сразу вошла в игру и повела со счётом 3:0 с двумя брейками. Хотя итальянка сократила отставание до минимума, но обойти Свитолину ей не удалось. Так, первый сет закончился со счётом 6:2.

Вторая партия началась так же со счёта 3:0 в пользу украинки. Паолини пыталась сопротивляться, но у неё ничего не получилось. Соперницы завершили второй сет со счётом 6:2.

Это принесло Украине дебютный выход в финал Кубка Билли Джин Кинг.

Эмоции лучшей украинской теннисистки после последнего выигранного розыгрыша выглядели ярко и даже неожиданно.

Справка УНИАН. Кубок Билли Джин Кинг – это крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Проводятся Международной федерацией тенниса. Аналог мужского Кубка Дэвиса.

Другие новости спорта

Ранее сообщалось, что Марта Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона.

Также рассказывалось о том, почему пилоты "Формулы-1" решили жить в Монако. Причин, по которым звезды самых престижных гонок в мире выбирают жизнь в Монако, на самом деле несколько, и все они важны.

Вас также могут заинтересовать новости: