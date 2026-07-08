Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона

Благодаря этой победе Костюк в режиме реального времени вошла в топ-10 мирового рейтинга WTA.

Украинская теннисистка Марта Костюк в двух сетах победила первую ракетку Италии Жасмин Паолини в четвертьфинале Уимблдона-2026.

Для Костюк и Паолини эта встреча стала четвертой: две предыдущие выиграла итальянка, а единственную победу над соперницей Костюк одержала в 2022 году на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

Первый сет теннисистки начали с обмена выигранными геймами до счёта 2:2. После этого Костюк совершила рывок и реализовала два брейка, которые позволили ей завершить сет победой 6:3.

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Второй сет стал решающим. Уже на старте Костюк вырвалась вперёд – 4:1. Паолини попыталась сократить отставание, но смогла взять только один гейм, уступив сет со счётом 2:6.

Благодаря победе над итальянкой Костюк в режиме реального времени поднялась в топ-10 мирового рейтинга WTA.

С кем сыграет Костюк в полуфинале

Соперницей Костюк в полуфинале Уимблдона станет чешка Линда Носкова, которая обыграла бельгийку Элизу Мертенс – 6:3, 7:5.

Для Носковой это дебютный полуфинал на уровне турниров Большого шлема. Костюк ранее уже один раз играла против Носковой. Встреча состоялась в апреле в Мадриде. Тогда украинка обыграла чешку в двух сетах.

Матч между Костюк и Носковой состоится вечером 9 июля.

Напомним, в 1/8 финала Костюк в двух сетах победила американскую теннисистку Эшли Крюгер. Благодаря этому украинская теннисистка впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона. Теперь она пробилась в полуфинал этого престижного теннисного турнира.

Костюк стала второй украинской теннисисткой, которая сыграет в полуфинале Уимблдона, после Элины Свитолиной, которой это удавалось в 2019 и 2023 годах.

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Как писал УНИАН, в начале июня украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал турнира серии "Большой шлем", одержав победу в историческом для Украины четвертьфинале "Ролан Гаррос-2026" над Элиной Свитолиной (7). Матч завершился со счетом 6:3, 2:6, 6:2,

встреча длилась 1 час 51 минуту и стала одной из самых эмоциональных на турнире.

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