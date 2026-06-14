Почему почти все пилоты Формулы-1 живут в Монако: причины могут удивить

Причин, покоторым звезды самой престижной гонки в мире выбирают жить в Монако, на самом деле несколько и все они немаловажны.

Почти каждый гонщик Формулы-1 живет в Монако, и дело не только в налоговых льготах, которые побуждают их обосноваться в этом маленьком государстве.

Как пишет Supercarblondie, среди жителей Монако есть целый список настоящих легенд Формулы-1 - от Шарля Леклера до Макса Ферстаппена, Льюиса Хэмилтона, Ландо Норриса и Валттери Боттаса.

Но что же привлекает гонщиков в этой стране, помимо отсутствия прямого налогообложения? На первый взгляд, это может показаться очевидным.

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Во-первых, Монако расположилось на Французской Ривьере, привлекая суперкары и их поклонников со всего мира. Даже шикарные яхты вдоль побережья меркнут на фоне проезжающих мимо автомобилей.

Как работает налогообложение в Монако

Налоговая система Монако отличается тем, что здесь нет налога на богатство, имущество и жилье.

Налогообложению подлежат только две группы – лица с французским гражданством и определенные компании в зависимости от их оборота.

В соответствии с налоговыми соглашениями с Францией, французы, проживающие в Монако, облагаются налогом по французским законам.

Исключения составляют французы, работающие в государственных учреждениях, лица, состоящие в браке с гражданами Монако, и лица с двойным гражданством.

Таким образом, у пилотов Формулы-1 есть очевидный стимул переехать в Монако, если они хотят сохранить свои миллионы.

Почему еще пилоты живут в Монако

Но это не единственная причина, по которой они могут задуматься о переезде, отметило издание. Дело в том, что в Монако знаменитости могут пожить спокойной жизнью, не опасаясь быть узнанными толпой фанатов или папарацци.

В этом государстве действуют одни из самых строгих законов о неприкосновенности частной жизни. Недавно там вступил в силу новый закон, запрещающий несанкционированную фото- и видеосъемку гостей внутри отелей и казино.

"Осмотрительность - одна из самых ценных валют Монако. Этот закон гарантирует, что наши гости могут обедать, играть в азартные игры или просто отдыхать, не опасаясь, что их действия будут показаны всему миру", - сообщил источник издания.

Помимо всего этого, Монако и Формула-1 тесно переплетены. В конце концов, Гран-при Монако остается одной из самых престижных гонок в этом виде спорта. В расписании Ф-1 гонка в Монако распланирована на 9 лет вперед - до 2035 года.

Другие новости Формулы-1

Недавно юый пилот Формулы-1 установил новый рекорд. Представитель команды Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Андреа Кими Антонелли стал самым молодым в истории гонщиком, завоевавшим поул-позицию.

Кроме того, в апреле руководству Формулы-1 пришлось отменить два Гран-при. В частности, тогда ыли отменены гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии.

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