Сколько стоят команды Formula-1: названа примерная стоимость

За последние годы команды резко подорожали.

Команды, участвующие в гонках Формулы-1, за последние годы резко выросли в цене, хотя еще каких-то 6 лет назад они были в разы дешевле.

Приблизительную стоимость назвал портал PlanetF1. Отмечается, что при оценке учитывались финансовые показатели команд, последние сделки, отчеты и оценки аналитиков.

"Мы подсчитали цифры, и хотя стоимость акций каждой команды выросла, Ferrari лидирует", – говорится в сообщении.

Текущая стоимость команд Формулы-1 :

1. Ferrari – $7,1 млрд;

2. Mercedes – $6,4 млрд;

3. McLaren – $5,2 млрд;

4. Red Bull – $4,9 млрд;

5. Aston Martin – 3,3 млрд долларов;

6. Williams – 2,6 млрд долларов;

7. Alpine – 2,6 млрд долларов;

8. Audi – 2,6 млрд долларов;

9. Racing Bulls – 2,4 млрд долларов;

10. Haas – $1,9 млрд.

В 2020 году основная масса этих команд стоила значительно дешевле. Например, лидер рейтинга – команда Ferrari оценивалась примерно в $2 млрд, McLaren – в $740 млн, а Williams – всего в $120 млн.

Портал отметил, что рост стоимости команд Формулы-1 произошел благодаря системным изменениям в самом чемпионате. В частности, после подписания соглашения Concorde Agreement и введения потолка бюджетов команды получили стабильные доходы и контроль над расходами, что серьезно повысило их инвестиционную привлекательность.

14 марта пилот команды Mercedes Андреа Кими Антонелли стал самым молодым в истории гонщиком, завоевавшим поул-позицию. Это произошло во время квалификации на Гран-при Китая. 19-летний итальянец побил рекорд 4-кратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля – он завоевал свой первый поул в возрасте 21 года. Круг Антонелли проехал за 1:32.064.

Ранее были отменены два Гран-при Ф1: в Бахрейне и Саудовской Аравии. Таким образом, следующая гонка, согласно официальному календарю F1, состоится 3 мая в Майами.

