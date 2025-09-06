Это культовая гонка, любимая всеми гонщиками и болельщиками, с уникальной атмосферой благодаря своему расположению.

Формула-1 будет проводить свои гонки в Монако до 2035 года включительно. Стороны заключили соответствующее соглашение.

Гонка входит в программу чемпионата мира Формулы-1 с 1950 года. "Улицы Монако наполнены звуками Формулы-1 с самых первых дней существования этого вида спорта, поэтому я рад объявить о продлении этого фантастического мероприятия до 2035 года", - заявил президент и генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.

Он добавил, что "это культовая гонка, любимая всеми гонщиками и болельщиками, с уникальной атмосферой благодаря своему расположению в самом гламурном княжестве мира".

Мишель Боэри, президент Автомобильного клуба Монако в свою очередь отметил, что это соглашение подтверждает приверженность организации всемирно известного гоночного уик-энда для болельщиков, которые приезжают со всего мира, чтобы посетить Гран-при Монако.

Гран-при Формулы-1 в Монако

Гран-при Монако, одна из самых продолжительных гонок в этом виде спорта, включенная в календарь Чемпионата мира в первый год Формулы-1 в 1950 году.

Узкие извилистые улицы Монте-Карло требуют от гонщиков максимального мастерства и концентрации, а его гламур и уникальная атмосфера делают его одним из самых известных спортивных событий в мире.

