Red Bull Racing уволила Кристиана Хорнера с должности руководителя команды. Об этом сообщает Sky News.
В издании напомнили, что Хорнер стал руководителем команды Red Bull Racing в 2005 году, оставаясь самым долго работающим руководителем команды в Формуле-1.
Отмечается, что причиной увольнения могли стать обвинения Хорнера в ненадлежащем поведении одной из сотрудниц команды, которые были выдвинуты против него в феврале 2024 года. Они были отклонены после апелляции.
"Мы хотели бы поблагодарить Кристиана Хорнера за его исключительную работу на протяжении последних 20 лет. Благодаря его неустанной самоотдаче, опыту, знаниям и инновационному мышлению он сыграл важную роль в становлении Red Bull Racing как одной из самых успешных и привлекательных команд в Формуле-1. Спасибо за все, Кристиан, ты навсегда останешься важной частью истории нашей команды", - говорится в заявлении Red Bull Racing.
В Red Bull Racing объявили, что новым руководителем команды станет Лоран Мекис, который с 2018 по 2023 год работал в Scuderia Ferrari. На освободившуюся должность вместо Мекиса назначен Алан Пермейн, который занимал должность спортивного директора команды Alpine Formula One.
Напомним, что в сезоне 2025 года команда Red Bull Racing занимает четвертое место в кубке конструкторов. Коллектив лидировал в чемпионате с 2010 по 2013 год, а также с 2022 по 2023 год.
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Напомним, что в 2022 году Международная автомобильная федерация (FIA) отменила Гран-при Сочи из-за полномасштабного вторжения России в Украине. В этом году Гран-при на гоночной трассе в Сочи должен был стать последним. Начиная со следующего сезона гонку планировали начать проводить на автодроме "Игора Драйв" под Санкт-Петербургом.
Кроме того, крупный британский предприниматель Берни Экклстоун, который руководил Формулой-1 с 1978 по 2017 год, в 2022 году раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и публично поддержал российского диктатора Владимира Путина. В ответ на это руководство Формулы-1 заявило, что не поддерживает позицию бизнесмена.