Хорнер стал руководителем команды Формулы-1 Red Bull Racing в 2005 году.

Red Bull Racing уволила Кристиана Хорнера с должности руководителя команды. Об этом сообщает Sky News.

В издании напомнили, что Хорнер стал руководителем команды Red Bull Racing в 2005 году, оставаясь самым долго работающим руководителем команды в Формуле-1.

Отмечается, что причиной увольнения могли стать обвинения Хорнера в ненадлежащем поведении одной из сотрудниц команды, которые были выдвинуты против него в феврале 2024 года. Они были отклонены после апелляции.

Видео дня

"Мы хотели бы поблагодарить Кристиана Хорнера за его исключительную работу на протяжении последних 20 лет. Благодаря его неустанной самоотдаче, опыту, знаниям и инновационному мышлению он сыграл важную роль в становлении Red Bull Racing как одной из самых успешных и привлекательных команд в Формуле-1. Спасибо за все, Кристиан, ты навсегда останешься важной частью истории нашей команды", - говорится в заявлении Red Bull Racing.

В Red Bull Racing объявили, что новым руководителем команды станет Лоран Мекис, который с 2018 по 2023 год работал в Scuderia Ferrari. На освободившуюся должность вместо Мекиса назначен Алан Пермейн, который занимал должность спортивного директора команды Alpine Formula One.

Напомним, что в сезоне 2025 года команда Red Bull Racing занимает четвертое место в кубке конструкторов. Коллектив лидировал в чемпионате с 2010 по 2013 год, а также с 2022 по 2023 год.

Формула-1 - другие новости

Напомним, что в 2022 году Международная автомобильная федерация (FIA) отменила Гран-при Сочи из-за полномасштабного вторжения России в Украине. В этом году Гран-при на гоночной трассе в Сочи должен был стать последним. Начиная со следующего сезона гонку планировали начать проводить на автодроме "Игора Драйв" под Санкт-Петербургом.

Кроме того, крупный британский предприниматель Берни Экклстоун, который руководил Формулой-1 с 1978 по 2017 год, в 2022 году раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и публично поддержал российского диктатора Владимира Путина. В ответ на это руководство Формулы-1 заявило, что не поддерживает позицию бизнесмена.

Вас также могут заинтересовать новости: