Руководство Формулы-1 решило отменить Гран При Сочи.

Руководство Формулы-1 приняло решение отменить Гран При Сочи, которое должно было состояться в этом году из-за вторжения войск РФ в Украину.

Об этом решении сообщается на официальном сайте Формулы-1.

"Мы с грустью и шоком наблюдаем за событиями в Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение сложившейся ситуации.

В четверг вечером Формула-1, FIA и команды обсудили позицию нашего вида спорта, и пришли к выводу, с учетом мнения всех заинтересованных сторон, что проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно", - говорится в заявлении.

Добавим, что гонка этого года должна была стать последней на гоночной трассе в Сочи, где российский этап Ф1 проводился с 2014 года. Начиная со следующего сезона Гран При планировалось проводить на автодроме "Игора Драйв" под Санкт-Петербургом.

Напомним, ранее четырехкратный чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель заявил, что намерен бойкотировать Гран-при России из-за того, что эта страна вторглась в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: