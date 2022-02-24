Себастьян Феттель высказался о ситуации в Украине.

Знаменитый автогонщик и четырехкратный чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель заявил, что намерен бойкотировать Гран-при России из-за того, что эта страна вторглась в Украину.

"Сегодня с утра был шокирован из-за новостей в Украине. Это ужасно. Как вы знаете, у нас в календаре есть гонка в России, но я считаю, что не должен туда ехать. И не поеду туда.

Я не знаю, какая позиция у других, но у меня именно такая.

Сейчас люди погибают из-за безумца у власти", - приводит слова Феттеля Motorsport.

Формула-1 ранее заявила, что следит за ситуацией, но решение об отмене осеннего Гран-при в Сочи еще не приняла.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы РФ начали интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке Украины, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакиному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

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