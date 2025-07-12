Финальная игра длилась меньше часа. Свою соперницу - американку российского происхождения - полька разгромила всухую.

Победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде стала польская теннисистка Ига Свентек.

Она всухую разбила соперницу - гражданку США российского происхождения Аманду Анисимову - в двух сетах: 6-0, 6-0. Финальная игра заняла всего за 57 минут, сообщает OptaAce в Х.

"Даже не мечтала победить. Это казалось чем-то запредельным, такого исхода я совершенно не ожидала", - прокомментировала после награждения польская спортсменка.

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При том, что Свентек опытная теннисистка и у нее за плечами имеются престижные награды, для нее это первая победа в Лондоне и вообще первый титул, когда-либо завоеванный на траве.

Эта победа стала 100-й в карьере Свентек, когда-либо одержанной в матчах турниров "Большого шлема".

Второе достижение польской теннисистки состоит в том, что на 100 побед у нее лишь 20 поражений. Лучше нее по этому показателю только легендарная Серена Уильямс, которая в 2004 году выиграла сотый поединок, потерпев 16 поражений.

Как пишет Би-би-си, если для Свентек этот финал был уже шестым, то для ее соперницы, сеянной под 13-м номером Анисимовой, возможность сыграть в финале предстаилась впервые.

Теперь до так называемого "карьерного шлема" польской теннисистке не хватает только победы на Открытом чемпионате Австралии.

По сообщениям СМИ, на трибунах стадиона заметили принцессу Уэльскую Кэтрин, которая прошла курс лечения и потому нечасто появляется на публике в последнее время. Ее появление в королевской ложе Уимблдона встретили овацией.

Напомним, финал Уимблдонского чемпионата в мужском одиночном разряде состоится завтра, 13 июля.

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