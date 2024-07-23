Однако спортсмен примет участие в нынешней Олимпиаде.

Британский теннисист Энди Маррей решил завершить свою карьеру после Олимпийских игр 2024 года. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Маррей отметил, что предстоящий турнир станет последним в его профессиональном пути.

"Прибыл в Париж на свой последний навсегда теннисный турнир - Олимпиаду. Выступления за Соединенное Королевство, безусловно, были самыми памятными неделями моей карьеры, и я очень горжусь возможностью сделать это в последний раз", - сообщил спортсмен. Видео дня

Известно, что Маррей в этом году заявился на соревнования в одиночном и парном разрядах. Теннисный турнир Олимпийских игр-2024 стартует 27 июля, соревнования будут продолжаться до 4 августа.

Что известно об Энди Маррее

Спортсмен родился в городе Глазго (Шотландия) 15 мая 1987 года. В теннисе он дебютировал в 2005 году. В течение карьеры он получил 49 титулов (46 - в одиночном разряде, 3 - в парном).

Отмечается, что пик его выступлений пришелся на начало 2010-х годов. Сначала он стал первым британским теннисистом, который выиграл "Грэнд Слэм" в Открытую эру. После чего получил звание первого триумфатора Уимблдона из Соединенного Королевства с 1936 года. На двух Олимпиадах (2012, 2016) завоевал "золото", а на Играх-2012 пополнил коллекцию серебряной медалью в миксте (соревнования между командами, в состав каждой из которых входят мужчины и женщины - УНИАН).

После своей карьеры он станет вторым после швейцарца Роджера Федерера представителем "большой четверки" мужского тенниса на отдыхе.

Последние новости тенниса

Как писал УНИАН, украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в 1/4 Уимблдона-2024, обыграв китайскую спортсменку Ван Синьюй (№42 WTA). Матч завершился со счетом 6:2, 6:1 в пользу украинки. Это была первая очная встреча теннисисток.

Также сообщалось, что украинская теннисистка Даяна Ястремская победила россиянку Варвару Грачеву, которая выступала под флагом Франции, однако после поединка украинка отказалась пожимать ей руку.

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