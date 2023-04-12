Энди Маррей выразил слова поддержки украинским теннисистам.

Знаменитый теннисист Энди Маррей поделился своим мнением о решении Британской теннисной ассоциации допустить представителей РФ и Беларуси к Уимблдону.

Британский спортсмен выразил поддержку украинским теннисистам.

"Заранее знал, что все так и будет. Думаю, очень важно продолжать говорить о том, что происходит в Украине сейчас, не сосредотачиваясь на нескольких теннисистах и нескольких спортсменах, которые могут или не могут участвовать в больших спортивных соревнованиях.

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Это сложное решение для Уимблдона. Очевидно, что остальной спорт пошел в совсем другом направлении. Это сделало решение очень трудным. Но не думаю, что это должно относиться именно к этому решению. Мне кажется, это немного отвлекает внимание от того, что происходит. Не хочется, чтобы это было. Хочется, чтобы настоящая проблема находилась в центре внимания всех этих обсуждений.

Конечно, сочувствую украинским теннисистам. Видел, Свитолина и Костюк говорили, насколько им было тяжело. Возможно, они могли бы получить больше поддержки. Надо понимать и их точку зрения, а не только игроков, которым не разрешили играть в прошлом году. В туре есть украинские игроки, семьи которых пострадали, они тоже переживают невероятно тяжелые времена. И это важно", – приводит слова Энди Маррея Tennis Majors.

Уимблдон - является одним из четырех турниров "Большого шлема" и традиционно проходит летом на травяном покрытии в Лондоне.

В прошлом году Уимблдон был единственным турниром, который не допустил к участию россиян и беларусов.

В этом году организаторы Уимблдона отменили запрет на участие представителей РФ и Беларуси из-за давления ATP и WTA, которые лишили этот турнир рейтинговых очков в прошлом сезоне.

Стоит отметить, что организаторы Уимблдона допустят к участию в турнире только тех российских и беларуских спортсменов, которые выполнят ряд условий. В частности, теннисисты из РФ и Беларуси, а также их команды должны будут подписать "декларацию о нейтралитете". Также на турнир не допустят спортсменов, которые получают финансирование от российского или беларуского государств.

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