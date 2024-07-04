Россиянка только в прошлом году получила французское гражданство.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 WTA) вышла в третий круг Уимблдона 2024 года. В противостоянии второго круга она обыграла россиянку Варвару Грачеву (№70 WTA), которая выступала под флагом Франции, и после поединка отказалась пожимать ей руку.

Как известно, игра длилась 2 часа и 40 минут. В конечном итоге украинка победила соперницу в трех партиях со счетом 3:6, 6:4, 7:6. После матча россиянка ждала украинку под сеткой для рукопожатия, но Ястремская отказалась от этого и предложила удариться ракетками. Украинская спортсменка пожала руку только рефери.

Это была уже вторая встреча теннисисток. Ястремская обыграла Грачеву на этой же стадии на Australian Open в январе 2024 года.

В третьем круге Уимблдонского турнира украинка встретится в поединке с хорваткой Донной Векич (№37 WTA).

Ястремская стала первой представительницей Украины, которой удалось выйти в 1/16 финала Уимблдонского турнира. Ранее соревнования покинула Юлия Стародубцева, которая не сумела преодолеть второй раунд. Тогда она проиграла новозеландке Лулу Сан.

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Как ранее писал УНИАН, вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин удивил руководство клуба своим решением покинуть команду. Он хочет перейти в клуб, где будет иметь постоянную игровую практику. В то же время в Real Madrid Confidencial отмечают, что в клубе не хотят, чтобы украинский вратарь уходил от них, ведь в этом сезоне Лунин стал "надежной парой рук под вратарским арсеналом".

Также УНИАН сообщал, что украинские саблистки завоевали серебро на чемпионате Европы по фехтованию. В финале украинки лишь одним очком уступили соперницам из Франции.

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