Футболист хочет перейти в клуб, где будет иметь постоянную игровую практику.

Вратарь "Реала" Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Real Madrid Confidencial, ссылаясь на журналиста Рамона Альвареса де Мона, который имеет много информации о положении в "Реале".

"Лунин, похоже, решил покинуть "Реал", - отметил он.

По словам журналиста, украинский футболист уверен, что с Тибо Куртуа (вратарь "Реала" - УНИАН) попасть в основной состав команды почти невозможно.

Видео дня

"Таким образом, "Реал Мадрид" будет вынужден оставить своего вратаря второго выбора, что делает вариант возвращения Кепы Аррисабалаги еще более вероятным. В любом случае, клуб не будет проводить никаких действий, пока отъезд украинского вратаря не станет официальным", - добавили в издании.

По информации источника, Лунин решил, что ему сейчас лучше перейти в клуб, где он будет иметь постоянную игровую практику.

В то же время в Real Madrid Confidencial отмечают, что в клубе не хотят, чтобы украинский вратарь уходил от них, ведь в этом сезоне Лунин стал "надежной парой рук под вратарским арсеналом".

"Он сыграл ключевую роль в некоторых из самых ответственных моментов "Реала" в прошлом сезоне, что привлекло к нему интерес многих европейских клубов, в том числе из Премьер-лиги", - добавили в материале.

Известно, что Андрей Лунин в этом сезоне провел за "Реал" 31 матч, в которых пропустил 32 гола, а 12 раз отыграл на ноль.

Последние новости футбола

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свои эмоции во время матча со Словенией. По его словам, после пенальти он был подавлен. Также он рассказал, что этот чемпионат Европы будет для него последним.

"Это будет мой последний Евро, конечно. Но меня это совсем не беспокоит. Меня беспокоит энтузиазм. Мне было жаль болельщиков. Я всегда буду выкладываться на полную за эту футболку, скучаю я по ней или нет. И я буду делать это всю свою жизнь. Нужно брать на себя ответственность", - сказал футболист.

Как писал УНИАН, сборная Франции стала пятым четвертьфиналистом футбольного Евро-2024. Отмечается, что в матче 1/4 финала подопечные Дидье Дешама одолели команду Бельгии.

Вас также могут заинтересовать новости: