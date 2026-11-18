Украина могла бы получить более легких соперников, если бы хорошо выступила в Лиге Наций.

УЕФА обнародовала список участников жеребьевки отборочного турнира к Чемпионату Европы по футболу, который пройдет в 2028 году. В списке команд нет России. Таким образом, россияне фактически смогут вернуться на международную футбольную арену не раньше 2030 года, когда состоится Чемпионат мира.

Украина же попала в третью корзину жеребьевки. Подопечные Мальдеры могли бы улучшить свое положение, попав во вторую корзину, однако из-за неудачного выступления в Лиге Наций этого не удалось.

Все корзины выглядят следующим образом:

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Корзина 1: Англия, Португалия, Франция, Германия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Греция, Италия, Дания, Хорватия.

Корзина 2: Уэльс, Сербия, Турция, Чехия, Швейцария, Швеция, Австрия, Северная Ирландия, Словения, Босния и Герцеговина, Венгрия, Ирландия.

Корзина 3: Украина, Шотландия, Косово, Польша, Израиль, Румыния, Грузия, Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Словакия.

Корзина 4: Эстония, Беларусь, Фарерские острова, Кипр, Финляндия, Молдова, Армения, Болгария, Казахстан, Люксембург, Латвия, Сан-Марино.

Корзина 5: Мальта, Азербайджан, Литва, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн.

Всего в отборочном турнире Евро-2028 будет сформировано 12 групп по 4 или 5 команд (в зависимости от того, в какой группе сыграют четвертьфиналисты Лиги Наций). Прямые путевки на Евро получат все победители своих групп, а также 8 лучших команд, занявших вторые места. Еще четыре места будут разыграны в плей-офф между четырьмя худшими командами из рейтинга вторых мест группового этапа, а также четырьмя лучшими сборными Лиги Наций, которым не удалось попасть на Евро напрямую.

Жеребьёвка отборочного турнира к Евро пройдёт 6 декабря в Белфасте, Северная Ирландия. Украина и Беларусь не смогут оказаться в одной корзине. Также в одной группе не смогут сыграть хозяева турнира – Англия, Шотландия и Уэльс. Отборочный турнир к Евро-2028 стартует в марте 2027 года, а завершится в ноябре. Матчи плей-офф состоятся в марте 2028 года.

Напомним, Украина упустила шанс попасть на Евро-2028 из Лиги наций. Подопечные Мальдеры выиграли 2 из 6 матчей в турнире. Еще один матч завершился ничьей. Набрав 7 очков, сборная Украины сумела сохранить место в дивизионе B, заняв третье место.

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