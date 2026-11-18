Мудрик заявил, что в Англии мельдония нет.

Украинский вингер английского Тоттенхэма Михаил Мудрик уверен, что запрещенный препарат мельдоний попал в его организм во время пребывания в сборной Украины. Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос по ситуации о с его дисквалификацией.

По его словам, этот препарат можно достать только в Восточной Европе. "Этот препарат мог попасть в организм только там, где я был, в Украине. В Англии таких препаратов нет", - заявил Мудрик.

По его словам, в то время он приезжал в Украину только в сборную. "Послушайте, в сборной, на самом деле, есть много вариантов попадания этого вещества в мой организм можно пересчитать, и пальцев двух рук не хватит", - сказал спортсмен, отвечая на вопрос, как мельдоний попал в его организм.

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Мудрик заявил, что в сборной Украины отсутствует система охраны, которая должна быть в национальной команде. По его словам, в клубах, когда едешь на выезд, всегда есть люди, ответственные за то, что происходит на этажах и в команде. "Таблетки? Да, у нас в сборной есть нутрициолог, который раз в два дня, за исключение дней перед игрой, приносит нам таблетки. Он приносит каждому стаканчик с таблетками, которые каждый должен выпить", - рассказал спортсмен.

Мудрик подтвердил, что он обвиняет в ситуации с его дисквалификацией сборную Украины. "Да, именно так", - заявил он.

Скандал Мудрика с допингом

Как сообщал УНИАН, в октябре 2024 года во время внесоревновательного допинг-контроля в пробе Мудрика обнаружили низкую концентрацию мельдония. В декабре Футбольная ассоциация Англии (FA) уведомила игрока о положительном результате теста и временно отстранила его, а в мае 2025 года выдвинула официальные обвинения.

В августе 2026 года Михаил Мудрик появился в первом за два года официальном матче после отмены дисквалификации из-за допингового дела. Он вышел на поле в товарищеском матче против итальянского "Ювентуса", который завершился поражением лондонцев со счётом 0:1.

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