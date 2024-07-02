По словам футболиста, он был подавлен после незабитого гола.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, почему расплакался после того, как не смог реализовать пенальти в дополнительное время во время матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении, пишет RMC Sport.

Известно, что Роналду не забил пенальти на 105-й минуте и не сумел переиграть словенского голкипера Яна Облака. Такой момент был очень эмоциональным и ответственным, ведь ошибка Криштиану могла стоить португальской команде возможности участвовать в четвертьфинале, однако они в серии пенальти все же выиграли у Словении.

Однако все же в серии пенальти после матча Роналду забил свой гол.

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"Даже у самых сильных людей бывают такие дни. После пенальти я был подавлен, мне было грустно, потому что моя команда нуждалась в забитом пенальти... Я позже об этом подробнее расскажу", - подчеркнул футболист.

Отмечается, что в четвертьфинале Евро-2024 сборная Португалии проведет матч с Францией. Игра состоится 5 июля в Гамбурге в 22:00.

Также капитан сборной Португалии заявил, что этот чемпионат станет последним континентальным первенством в его карьере. Об этом он сказал в комментарии журналисту Фабрицио Романо.

"Это будет мой последний Евро, конечно. Но меня это совсем не беспокоит. Меня беспокоит энтузиазм. Мне было жаль болельщиков. Я всегда буду выкладываться на полную за эту футболку, скучаю я по ней или нет. И я буду делать это всю свою жизнь. Нужно брать на себя ответственность", - отметил футболист.

Евро-2024 - последние новости

Как писал УНИАН, 30 июня Испания победила Грузию в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Известно, что на 18-й минуте испанский защитник Робен Ле Норман провел автогол, однако после этого сборной Испании удалось забить четыре гола в ворота противника (39, 51, 75, 83)

В то же время главный тренер украинской сборной по футболу Сергей Ребров заявил, что Украина была способна на большее во время Евро-2024, однако вылетела из чемпионата раньше.

"Как команда, мы ставили для себя цель и верили в то, что мы способны как минимум выходить из группы в плей-офф раундов и бороться за как можно более дальний проход на этом Евро. Знаю, что именно этого ожидала от нас и вся страна. Я очень сожалею, что мы не смогли достичь этого и подарить вам больше положительных эмоций, несмотря на вашу поддержку и веру в нас", - отметил он на странице в Facebook.

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