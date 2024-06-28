Он отметил, что это произошло благодаря первой неудачной игре против Словакии.

Тренер украинской сборной по футболу Сергей Ребров извинился в соцсетях перед болельщиками за ранний вылет украинской команды с чемпионата Европы-2024.

"Как команда, мы ставили для себя цель и верили в то, что мы способны как минимум выходить из группы в плей-офф раундов и бороться за как можно более дальний проход на этом Евро. Знаю, что именно этого ожидала от нас и вся страна. Я очень сожалею, что мы не смогли достичь этого и подарить вам больше положительных эмоций, несмотря на вашу поддержку и веру в нас", - написал он на странице в Facebook.

Ребров отметил, что хотя украинская сборная провела 2 качественных поединка, в которых получила 4 очка, и "ребята показали свои лучшие стороны", однако именно благодаря первой, крайне неудачной игре, украинская команда была вынуждена преждевременно завершить выступление на Евро.

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"Обидно покидать турнир на этой стадии, зная что мы были способны на большее. Остается только ждать и готовиться к осенней Лиге Наций и будущему отбору на ЧМ", - написал Ребров.

Украина на Евро-2024

Свой первый матч на нынешнем чемпионате Украина начала с болезненного поражения от команды Румынии со счетом 0:3. В матче второго тура группового раунда подопечные Сергея Реброва обыграли словаков со счетом 2:1.

В своем последнем групповом матче сборная Украины сыграла вничью против команды Бельгии. Для выхода в плей-офф украинской команде была нужна лишь победа, поэтому она покинула турнир.

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