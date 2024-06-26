Сегодня Украине была нужна только победа.

Сборная Украины по футболу сыграла вничью против команды Бельгии в своем последнем групповом матче на Евро-2024. Для выхода в плей-офф украинской команде была нужна лишь победа.

Первые несколько минут матча Бельгия взяла инициативу на себя. Уже на 7-й минуте отличиться мог Лукаку, однако Трубин спас ворота Украины. В то же время, "сине-желтые", в отличие от предыдущих матчей, прессинговали высоко и это дало свой результат.

В середине тайма возможности открыть счет имели Яремчук и Довбык, однако кипер бельгийцев был на месте. После этого обе команды еще несколько раз обменялись опасными моментами. Однако на перерыв, хоть и с преимуществом Украины по моментам, обе команды ушли с нулями на табло.

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После перерыва бельгийцы попытались перехватить инициативу - уже к середине второго тайма забить могли Лукаку и Карраско - последний даже дважды, однако Трубин снова спас сине-желтых. Под конец основного времени Малиновский пытался подловить кипера и попытался закрутить мяч в ворота с углового, но не хватило несколько сантиметров - вратарь соперника спас команду.

Также отличный момент имел Георгий Судаков, который нашел коридор и уверенно прошел в штрафную площадку. Однако удар Георгия пришелся прямо в кипера бельгийцев. До конца матча ни одна из команд так и не смогла открыть счет во встрече.

В параллельном матче Румыния также сыграла в ничью со Словакией со счетом 1:1. Все команды в группе заработали четыре очка, однако по разнице забитых и пропущенных сборная Украины заняла четвертое место и покинула Евро-2024.

Выступление Украины на Евро-2024

Как писал УНИАН, свой первый матч на нынешнем чемпионате Украина начала с болезненного поражения от команды Румынии. Украинцы уступили сопернику с разгромным счетом 0:3.

Второй матч подопечные Сергея Реброва провели 21 июня против словаков. В том поединке удалось вырвать совсем непростую победу со счетом 2:1.

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