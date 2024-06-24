Если Украина сыграет в ничью с Бельгией, то все будет зависеть от результата игры между Словакией и Румынией.

Уже в эту среду, 26 июня, Украина проведет третий матч группового этапа Чемпионата Европы по футболу против сборной Бельгии.

Если Украина победит в этой группе, то гарантированно займет первое или второе место и получит путевку в матчи плей-офф Евро-2024. Если же Украина сыграет в ничью с Бельгией, то все будет зависеть от результата игры между Словакией и Румынией. Так, если в параллельно матче также будет ничья - Украина окажется на четвертом месте по разнице голов. Зато если в параллельном матче одна из команд победит - Украина займет третье место и с четырьмя очками будет иметь высокие шансы на выход из группы с четвертого места.

Если Украина проиграет матч против Бельгии, а Румыния обыграет Словакию, то Украина с тремя очками займет третье место по результатам очных встреч - напомним, в прошлом туре Украина обыграла Словакию. В таком случае, для выхода с третьего места с тремя очками, Украине необходима реализация хотя бы двух из следующих пяти сценариев:

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Группа A: Накануне Венгрия минимально обыграла Шотландию, заняв третье место в своей группе с разницей мячей в -3, в том числе забив всего два гола. Украина должна иметь лучшую разницу забитых и пропущенных (что невозможно, в случае поражения Бельгии), или же, в случае одинакового количества - больше забитых мячей. Соответственно, Украина может минимально проиграть Бельгии, но должна забивать хотя бы один гол во встрече.

Группа B: Хорватия не обыграет Италию, а Албания - Испанию. В таком случае третье место займет команда с двумя очками.

Группа C: Словения проиграет Англии, а в параллельном матче между Данией и Сербией не будет ничьей. В таком случае команда на третьем месте также будет иметь два очка.

Группа D: Австрия разгромно проигрывает Нидерландам (как минимум с разницей в 4 мяча), а Украина минимально уступает Бельгии.

Группа F: Грузия проигрывает Португалии, а Чехия не побеждает Турцию. Также, подходит вариант проигрыша Турции в матче против Чехии с разгромным счетом.

Евро-2024 - что надо знать

Накануне решающего матча сборной Украины в групповом этапе Евро-2024 против национальной команды Бельгии, сине-желтые провели открытую тренировку. Тогда Виктор Цыганков продолжал тренироваться по индивидуальной программе.

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко рассказал, что после матча с Румынией, в раздевалку сборной Украины пришел Андрей Шевченко. Что именно он сказал футболистам - неизвестно, однако "на орехи получили все".

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