Сборная Украины стала первой командой в истории ЧЕ, которая набрала 4 очка и не вышла из группы.

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров прокомментировал сегодняшнюю ничью в матче со сборной Бельгии и дальнейший вылет нашей команды с Евро-2024.

"Каждая команда иногда совершает ошибки и в игре со Словакией я видел, что мы реагируем на них, и пытаемся что-то сделать. Поэтому я думаю, что, к сожалению, мы не попали дальше в плей-офф, потому что мы действительно потеряли очень важные очки (в матче с Румынией-ред.). Не только очки, но и голы", - заявил Ребров.

Тренер отметил, что тактическая схема 5-3-2, которую он задействовал в игре с Бельгией, была вынужденной мерой.

"Я не считаю, что мы играли в пять защитников. Если посмотреть каждый, каждый момент игры мы играли четыре, четыре, два. Изначально мы не планировали играть в центральных защитников, но когда получил травму Мудрик, мы решили играть так, потому что действительно нужно было больше нагрузки на штрафную площадь. Поэтому первый раз мы только попробовали. И это не просто выходить и играть так против одной из команд", - сказал он.

Ребров также заверил, что продолжает видеть перспективу в этой сборной Украины из-за достаточно молодого возраста ее игроков.

Евро-2024 - выступление Украины

Сборная Украины по футболу сыграла вничью против команды Бельгии в своем последнем групповом матче на Евро-2024. Для выхода в плей-офф украинской команде была нужна только победа, поэтому она покинула турнир. Сборная Украины стала первой командой в истории ЧЕ, которая набрала 4 очка и не вышла из группы.

Свой первый матч на нынешнем чемпионате Украина начала с болезненного поражения от команды Румынии со счетом 0:3. В матче второго тура группового раунда подопечные Сергея Реброва обыграли словаков со счетом 2:1.

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