5 июля испанская сборная встретится с немецкой.

30 июня грузинская сборная проиграла команде Испании в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Игра проходила на стадионе "Rhein Energie Stadion" в немецком городе Кельн. На 18-й минуте испанский защитник Робен Ле Норман провел автогол, однако после этого сборной Испании удалось забить четыре гола в ворота противника (39, 51, 75, 83). Матч завершился со счетом 4:1.

Таким образом испанцы стали четвертьфиналистами нынешнего чемпионата, а грузины выбыли из гонки. Теперь испанская сборная встретится с немцами на Mercedes-Benz Arena в Штутгарте. Матч запланирован на 5 июля.

Видео дня

Евро-2024: последние новости

Напомним, что первым четвертьфиналистом чемпионата Европы по футболу стала сборная Швейцарии. Она обошла итальянцев и победила со счетом 2:0. Второй в четвертьфинал прошла Германия, которая обыграла Данию со счетом 2:0. А 30 июня сборная Англии победила Словакию со счетом 2:1.

В понедельник, 1 июля, состоятся матчи Франция-Бельгия и Португалия-Словения. На следующий день за выход в четвертьфинал будут бороться Румыния-Нидерланды и Австрия-Турция.

Уже в субботу, 6 июля, Англия и Швейцария встретятся на Esprit Arena в Дюссельдорфе.

Вас также могут заинтересовать новости: