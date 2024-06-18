Грузинским болельщикам хорошо знакома эта кричалка.

В эфир российского пропагандистского спортивного телеканала Матч ТВ попали грузинские болельщики, исполнившие известную кричалку "Путин - х**ло".

Матч между сборными Турции и Грузии проходил на стадионе "Signal Iduna Park" в немецком Дортмунде. Первая для обеих команд игра закончилась поражением грузинской сборной (3:1). На 25-й минуте защитник сборной Турции Мерт Мюлдюр открыл счет, однако на 32-й грузины отыгрались - гол забил форвард Жорж Микаутадзе.

Второй гол на 65-й минуте забил полузащитник сборной Турции Арда Гюлер, а третий турки забили в пустые ворота сборной Грузии, на последней минуте матча.

В сети распространили фрагмент российской трансляции матча, в прямой эфир попали грузинские болельщики, громко скандирующие "Путин - х**ло".

Кричалка про Путина

Припевку "Пути - х**ло!" впервые исполнили болельщики "Металлиста" в марте 2014 года. Теперь эта фраза используется не только в спорте.

Например, "песня про Путина" часто звучит на грузинских протестах. Ее скандировали на недавних акциях против принятия "закона об иноагентах", а также на митинге против прибытия круизного теплохода Astoria Grande в Батуми.

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