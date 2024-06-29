Путевку в следующий раунд плей-офф разыгрывали сборные Италии и Швейцарии.

Сборная Швейцарии стала первым четвертьфиналситом футбольного Евро-2024. В матче 1/8 финала "красные" в Мюнхене убедительно обыграли уже бывших чемпионов Европы, команду Италии.

Швецарцы с первых минут начали мощнее и в первом тайме имели несколько прекрасных возможностей открыть счет. Впрочем, "распечатать" ворота итальянцев подопечным Мурата Якина удалось лишь перед перерывом - голом отметился Фройлер.

Начало второй половины игры стало настоящим холодным душем для "Скуадры Адзуры". Уже в первой атаке Варгас удвоил преимущество швейцарцев.

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Все потуги итальянцев переломить ход игры оказались тщетными - 2:0.

Соперник швейцарцев по 1/4 финала определится уже в воскресенье в поединке Англия - Словакия.

Добавим, что во втором матче 1/8 финала Евро-2024 сегодня встретятся хозяева турнира немцы и футболисты сборной Дании. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

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