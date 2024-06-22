На перформанс собрались сотни польских фанатов.

В Берлине футбольные болельщики сборной Польши пришли к зданию посольства РФ в Германии, чтобы проскандировать оскорбительную кричалку.

Собравшихся у российской дипмиссии было несколько сотен. Все они были одеты в футболки с атрибутикой национальной сборной. В руках у них был громкоговоритель, барабаны и другие инструменты.

Евро-2024

Накануне сборная Польши в Берлине на Olympiastadion потерпела поражение от сборной Австрии со счетом 3:1 и первой среди всех команд лишились шансов на выход из группы в следующий этап европейского первенства по футболу.

21 июня, сборная Украины в сложнейшем матче одержала первую победу на Евро-2024. В игре второго тура группового раунда подопечные Сергея Реброва одолели команду Словакии со счетом 2:1.

Футболисты сборной Украины дали оценку победе над командой Словакии во втором туре группового раунда Евро-2024. В частности, автор победного мяча Роман Яремчук отметил, что шел целый год к этому голу.

Между тем нападающий "сине-желтых" Артем Довбик отметил, что действия сборной во втором тайме должны служить образцом для дальнейших свершений.

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