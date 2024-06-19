По мнению экс-главы сборной Украины по футболу Йожефа Сабо, команда до сих пор имеет шансы выйти из группы, однако для этого ей нужно собраться.

Украина после разгромного поражения в матче против сборной Румынии имеет шансы на выход из группового этапа Чемпионата Европы по футболу, если в дальнейшем будет отдаваться на полную. Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН заявил бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо.

"Наши ребята могут собраться и показать результат, но они должны понимать, что надо работать от и до. Иначе результата не достичь. Посмотрите, как играет Словакия. 10 игроков атакуют и 10 защищаются. Это команда, которая борется за результат. Я думаю, если наши игроки соберутся, если Ребров сделает изменения в составе и объяснит важность для команды отдаваться на полную, то все получится", - считает Сабо.

Он также отметил, что украинские футболисты имеют шансы на победу как против сборной Словакии, так и против Бельгии - вопрос лишь в том, насколько они морально будут готовы к поединкам.

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"С Бельгией можно играть, это нам уже доказала Словакия. Они вышли и показали класс, а Бельгия была совсем никакой. Да, есть вопросы ко второму отмененному голу Лукаку, казалось, там не было офсайда, но дело не в том. Игра с Бельгией точно будет сложной, но мы можем их обыграть, если соберемся. Главное - это спуститься на землю. Все пишут: "Ой-ой, у нас такой Мудрык, такой Судаков, такой Цыганков", но где они были во время прошлого матча? Просто нам надо спуститься с неба на землю, понять, что игроки такие, как и все. Выйти на поле, настроиться и качественно делать свою работу, а не так: "Вот я не хочу защищаться, я буду только нападать". Так в современном футболе не работает. Вся команда должна играть и на оборону, и на атаку", - добавил Сабо.

Кроме того, экс-тренер сборной рассказал, почему, по его мнению, сборная Украины разгромно проиграла в первом матче Чемпионата Европы национальной команде Румынии.

"Здесь сложно назвать какую-то конкретную причину, наши ребята просто были никакие. Что с ними случилось - я не знаю, об этом надо спрашивать у Реброва. Да, Лунин говорил после игры, что его ошибка привела к первому голу. Но такое в футболе случается, это не критично. Но ведь была и вся остальная команда, они все были никакие. Мудрыка на поле не было, Судакова не было, Цыганкова также. Кто-то говорит, что перенервничали наши игроки. Но нет, не было такого, они все в серьезных клубах и знают, как играть против таких соперников. Сборная хорошо готовилась к матчам, поэтому дело в чем-то другом", - высказал мнение Сабо.

Проигрыш сборной Украины в первом матче на Евро-2024

17 июня сборная Украины провела свой первый матч на Чемпионате Европы 2024 года, который проходит в Германии. Украинские футболисты проиграли команде из Румынии со счетом 0:3. По словам главного тренера Сергея Реброва, его подопечные были недостаточно агрессивными в атаке и не создавали голевых моментов.

Сборная Украины выступает в группе Е вместе с командами Бельгии, Словакии и Румынии. Второй поединок состоится 21 июня против Словакии, третий - 26 июня против Бельгии.

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