Швейцария узнала своего соперника в игре за выход в полуфинал.

Футбольная сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. В матче 1/8 финала в Гельзенкирхене подопечные Гарета Саутгейта победили команду Словакии.

Словаки мощно начали и уже на 25-й минуте повели в счете - голом отметился Шранц.

До перерыва ситуация на поле почти не менялась. А вот в начале второго тайма Англия таки "расписалась" в воротах словаков - впрочем, после просмотра VAR арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

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После этого команда Гарета Саутгейта долго не могла найти пути к воротам соперника. Впрочем, уже в добавленные минуты Белингем точным ударом "ножницами" перевел игру в овертайм.

А сразу после начала дополнительного времени Кейн вывел Англию вперед - 2:1. Этот счет сохранился до финального свистка.

Таким образом, в первом четвертьфинале Евро-2024 сойдутся сборные Швейцарии и Англии. Матч состоится 6 июля в Дюссельдорфе.

Добавим, что сегодня же еще одну путевку в 1/4 финала разыграют Испания и Грузия. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Победитель этой пары 5 июля встретится с хозяевами турнира, сборной Германии.

Футбольное Евро-2024 - последние новости

Накануне определился первый четвертьфиналист футбольного Евро-2024. Сборная Швейцарии сенсационно переиграла команду Италии со счетом 2:0.

Ранее главный тренер украинской сборной по футболу Сергей Ребров прокомментировал вылет Украины с Евро-2024. По его словам, это произошло благодаря первой неудачной игре против команды Румынии.

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