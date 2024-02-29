Действия Роналду, забившего пенальти в первом тайме, подверглись широкой критике в Саудовской Аравии со стороны бывших игроков и комментаторов.

Криштиану Роналду дисквалифицирован на один матч за предполагаемый оскорбительный жест во время матча лиги Саудовской Аравии, когда он играл за "Аль-Наср" в профессиональной лиге Саудовской Аравии.

После того, как "Аль-Наср" победил соперника из Эр-Рияда "Аш-Шабаб" со счетом 3:2 в воскресенье, появилась видеозапись, на которой видно, как Роналду прижимает ухо ладонью и неоднократно вытягивает руку вперед возле таза, жест, который, казалось, был нацелен на фанатов "Аш-Шабаб", пишет Bloomberg.

На заднем плане можно было услышать крики "Месси", отсылающие к давнему сопернику Роналду по футболу Лионелю Месси.

Видео дня

Дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) объявил о запрете социальных сетей рано утром в четверг по местному времени. Следующий матч "Аль-Насра" в чемпионате пройдёт дома с "Аль-Хазмом" в четверг.

Бывшая звезда "Реала" и "Манчестер Юнайтед" также должен будет заплатить штраф в размере 20 000 саудовских риалов (5333 доллара США) "Аш-Шабаб", чтобы покрыть расходы клуба, подающего жалобу, и половину этой суммы - федерации.

Хотя инцидент не был запечатлен телекамерами, действия Роналду, забившего пенальти в первом тайме, подверглись широкой критике в Саудовской Аравии со стороны бывших игроков и комментаторов.

По сообщениям СМИ Саудовской Аравии, 39-летний мужчина сообщил комитету, что этот жест был символом победы и был распространенным в Европе.

Карьера Роналду в Саудовской Аравии

Это не первый случай, когда португальский нападающий оказывается в центре споров с момента перехода в "Аль-Наср". В апреле прошлого года, покинув поле после игры против "Аль-Хилала", Роналду, казалось, схватился за гениталии, когда фанаты скандировали имя Месси. Тогда Аль-Наср сообщил, что в матче форвард получил травму паха.

Роналду, перешедший в клуб из Эр-Рияда в декабре 2022 года, имеет лучший результат в лиге - 22 гола. Он забил первый гол в ворота "Аль-Шабаба" с пенальти в первом тайме.

Аль-Наср также находится в четвертьфинале Лиги чемпионов Азии, турнира, который он никогда не выигрывал.

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