В матче 1/8 финала подопечные Дидье Дешама одолели команду Бельгии.

Сборная Франции стала пятым четвертьфиналистом футбольного Евро-2024. В матче 1/4 финала подопечные Дидье Дешама одолели команду Бельгии.

На протяжении всего матча команды играли ровно, создавали полумоменты, но лишь в конце игры Вертонген распечатал ворота бельгийцев - 1:0.

Таким образом, в четвертьфинале Франция 5 июля встретится с победителем пары Португалия - Словения, противостояние которых состоится сегодня во Франкфурте. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Евро-2024 - последние новости

Накануне определилась первая четвертьфинальная пара футбольного Евро-2024. В противостоянии за выход в полуфинал сойдутся Англия со Швейцарией.

Еще одну путевку в "финал четырех" разыграют сборные Испании и Германии.

Также УНИАН сообщал, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал вылет команды с Евро-2024. По его словам, это произошло благодаря первой неудачной игре против команды Румынии.

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Ребров прокомментировал вылет сборной Украины с Евро-2024 (видео)