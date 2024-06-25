Месси сожалеет, что не смог пережить ту эпоху лично.

Игрок футбольного клуба "Интер" (Майами) Лионель Месси поделился мыслями о легендарном баскетболисте Майкле Джордане.

"Мне кажется, что в спортивном плане Майкл Джордан величайший среди всех. Но после того, как посмотрел сериал о нем и узнал о нем немного больше... "Последний танец" (документальный сериал о "Чикаго Буллз" и Майкле Джордане" просто сносит мозг, это шедевр, это впечатляет", - сказал Месси в интервью Fadeaway World.

По словам футболиста, это также приблизило его к нему и позволило немного больше понять, кем он был.

Видео дня

"Жаль, что я не смог пережить ту эпоху лично, потому что мне бы она понравилась. Честно говоря, я мало что знаю о баскетболе и не являюсь поклонником, но думаю, что он был чем-то особенным для всего спорта, не только для баскетбола. Я испытываю к нему огромное восхищение. Поскольку многие люди просили меня сфотографироваться, а я хотел бы сделать это с ним, это было бы замечательно", - добавил он.

Новости футбола о Месси

Звездный форвард сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что не поедет на Олимпийские Игры в Париж. Соответственно, он не сыграет против украинской сборной. Как заявил 36-летний игрок в интервью ESPN, он физически не готов после Копа Америка ехать еще на один турнир.

"Я говорил с тренером олимпийской сборной Хавьером Маскерано. Мы оба понимаем ситуацию. Трудно поехать на Олимпиаду после Копа Америка. Я уже не в том возрасте, чтобы играть в таком графике, - сказал Месси.

Вас также могут заинтересовать новости: