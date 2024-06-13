Месси заявил, что физически не готов после Копа Америка ехать еще на один турнир.

Звездный форвард сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что не поедет на Олимпийские Игры в Париж. Соответственно, он не сыграет против украинской сборной.

Как заявил 36-летний игрок в интервью ESPN, он физически не готов после Копа Америка ехать еще на один турнир.

"Я говорил с тренером олимпийской сборной Хавьером Маскерано. Мы оба понимаем ситуацию. Трудно поехать на Олимпиаду после Копа Америка. Я уже не в том возрасте, чтобы играть в таком графике", - сказал Месси.

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По его словам, сыграть на двух турнирах подряд - это слишком.

"Мне нужно тщательно выбирать, и было бы слишком трудно играть два турнира подряд. Мне очень повезло играть на Олимпиаде, выиграть ее. Это был замечательный опыт на футбольном уровне", - подчеркнул Месси.

Как известно, в группе сборная Аргентины сыграет против Украины, Марокко и Ирака. Матч Украина - Аргентина состоится 30 июля в 18:00 по киевскому времени, и будет последним для обеих команд на групповом этапе.

Новости футбола

Тренерский штаб сборной Украины по футболу определился с составом игроков, которые будут представлять нашу страну на Чемпионате Европы-2024. В Германию отправятся по 6 представителей киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера", 12 игроков представляют иностранные клубы.

Главный тренер львовских "Карпат" Мирон Маркевич считает, что нынешняя украинская сборная - самая сильная за все время независимости и точно должна выйти в плейоф на чемпионате Европы по футболу.

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