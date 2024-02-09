Билеты на товарищеский матч между местной командой и новым клубом аргентинской звезды стоили до 630 долларов.

Поклонникам звезды футбола Лионеля Месси в Гонконге предложили вернуть 50% стоимости билетов после того, как их кумир не вышел на поле в товарищеской игре его нынешнего клуба Интер Майями против местной команды. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что звездный аргентинец из-за повреждения весь матч наблюдал со скамейки запасных, тогда как болельщики ожидали его выхода на поле. Неудивительно: стоимость билетов на футбольное шоу с участием Месси достигала 630 долларов США.

"Когда стало понятно, что аргентинец не будет играть, фанаты начали свистеть и подняли баннеры с надписями вроде "Месси нет, верните деньги". Позже многие также использовали социальные сети, чтобы высказать свои жалобы", - пишет издание.

Компания-организатор матча Tatler Asia извинилась перед людьми, которые остались разочарованными.

"Мы не избежим своей ответственности как организаторы, и поэтому Tatler Asia предложит всем, кто приобрел билеты на день матча в официальных каналах, возмещение 50%", — отметили в компании.

Сам футболист также попытался извиниться перед своими поклонниками.

"Любой, кто меня знает, знает, что я всегда хочу играть — особенно в тех матчах, когда мы путешествуем так далеко, и люди рады видеть наши игры. Надеюсь, мы сможем вернуться и сыграть игру в Гонконге", — написал Месси в соцсети на китайском и испанском языках.

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