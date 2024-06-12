Главный тренер львовских "Карпат" уверен, что команда Сергея Реброва может "очень серьезно выстрелить на Евро-2024".

Главный тренер львовских "Карпат" Мирон Маркевич поделился ожиданиями от выступления национальной сборной Украины на чемпионате Европы по футболу Евро-2024.

Как пишет sport.ua, он заявил, что нынешняя украинская сборная - самая сильная за все время независимости и точно должна выйти в плей-офф.

"Украина на Евро-2024 стопроцентно должна выходить из группы. У нас сейчас самая сильная сборная за все время независимости. Даже сильнее той, что пробилась в 1/4 финала на чемпионате мира в Германии в 2006 году с Шевченко и Ребровым в составе. Главное, чтобы нам еще немного Фортуна улыбнулась, немного фарта не помешает", - рассказал Маркевич.

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По его словам, он уверен, что команда Сергея Реброва может "очень серьезно выстрелить на Евро-2024".

Евро-2024 - новости

Тренерский штаб сборной Украины по футболу определился с составом игроков, которые будут представлять нашу страну на Чемпионате Европы-2024.

В Германию отправятся по 6 представителей киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера", 12 игроков представляют иностранные клубы.

Как известно, ЧЕ-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом раунде сборная Украины будет соревноваться с командами Бельгии, Словакии и Румынии. В следующий раунд гарантированно выйдут сборные, которые займут 1 и 2 место в квартете.

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