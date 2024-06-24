Клуб не может пополниться игроками, потому что они не желают ехать в Закарпатье из-за действий местного ТЦК, работники которого мобилизуют футболистов.

Футбольный клуб "Хуст" из Первой лиги решил переехать из Закарпатья в Тернополь и объединиться с местной любительской командой "Подоляне", поскольку не может сформировать коллектив из-за мобилизации. Об этом "Украинскому футболу" рассказал президент ФК "Хуст" Михаил Мадярчик.

"Клуб не может предоставить футболистам гарантий безопасности, получить бронирование от армии. Из-за этого сформировать коллектив очень сложно. Не хотят игроки ехать на Закарпатье, потому что регион у нас такой. Пограничный. Слишком активный... Здесь работники ТЦК гребут всех подряд. Им безразлично, кто ты: футболист или рядовой гражданин", - пояснил он.

По словам Мадярчика, процедура объединения с "Подолянами" пока официально не оформлена.

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"Официально мы пока не оформили всю эту процедуру. Поэтому давайте не будем спешить. Такой шаг, как объединение, является вынужденным", - отметил президент клуба.

Задержание работниками ТЦК игрока ФК "Хуст" - детали

7 мая на Закарпатье работники ТЦК остановили на вокзале и доставили в военкомат игрока ФК "Хуст" (Первая лига) Николая Сираша.

В команде заявили, что чемпионат Украины находится на грани срыва, ведь команды отказываются ехать в Хуст из-за действий местного ТЦК.

В Закарпатском ОТЦК и СП отреагировали на задержание футболиста, отметив, что, если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, он может подлежать призыву по мобилизации.

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