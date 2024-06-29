Кадры со стадиона показали настоящее буйство стихии.

В Германии продолжается Чемпионат Европы по футболу. Мощный ливень с грозой сорвал матч между сборными Германии и Дании.

Матч 1/8 финала проходил на стадионе в Дортмунде, когда на город налетел мощный ливень. На 36-й минуте судья был вынужден приостановить игру и отправить футболистов в подтрибунное помещение, поскольку над стадионом не просто лило, но также били молнии и даже срывался град.

На момент вынужденной паузы счет в матче не был открыт.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года

Как писал УНИАН, сегодня определился первый четвертьфиналист футбольного Евро-2024. Путевку в следующий раунд плей-офф разыгрывали сборные Италии и Швейцарии. Футболисты горной страны сотворили маленькую сенсацию, когда смогли отправить домой победителей предыдущего Евро, одолев их со счетом 2:0.

Сборная Украины, к сожалению, не смогла выйти из групповой части нынешнего чемпионата. Сначала украинцы болезненно проиграли румынам со счетом 0:3. Затем была очень тяжелая победа над сборной Словакии со счетом 2:1. А в третьем матче украинцы разошлись вничью с бельгийцами при сухом счете.

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